جيرارد بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عن اعتزال كرة القدم بشكل مفاجئ.

بيكيه واجه انتقادات قوية مؤخرا بسبب تراجع مستواه، وابتعد عن التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية: "لأسابيع وشهور كان الكثير من الناس يتحدثون عني لكنني لم أقل شيئا، سأكون الشخص الذي يتحدث عن نفسي".

وأضاف: "لطالما كنت من برشلونة ، وُلدت في عائلة رائعة ومنذ صغري كنت أرغب في أن أصبح لاعبا في برشلونة".

وأردف: "هذا الطفل الصغير حقق كل أحلامه، ووصل إلى الفريق الأول في برشلونة، وأصبح بطل أوروبا والعالم، ولعب مع أفضل لاعب في التاريخ وسيكون أحد القادة".

وتابع: "مرت 25 عاما منذ أن انضممت إلى برشلونة، غادرت وعدت، وأعطتني كرة القدم كل شيء، وأعطاني برشلونة وجماهيره كل شيء".

وأتم: "والآن بعد أن تحققت أحلام هذا الطفل فقد قررت أن الوقت قد حان لإغلاق الدائرة، سأصبح مشجعا آخر، وسأشجع الفريق وسأنقل الحب للفريق إلى أطفالي تماما مثل فعلت عائلتي معي".

وستكون مباراة برشلونة وألميريا في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، السبت المقبل، هي الأخيرة لبيكيه كلاعب.