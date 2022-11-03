تأكد غياب مهاجم منتخب ألمانيا عن كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن نادي لايبزيج أن تيمو فيرنر، مهاجم الفريق ومنتخب ألمانيا، سيغيب عن بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر هذا الشهر، بسبب الإصابة.

وخرج فيرنر مصابًا في الدقيقة 16 من مباراة فريقه لايبزيج ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، التي أقيمت أمس الأربعاء في الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكر لايبزيج، في بيان رسمي اليوم الخميس، "فيرنر عانى من إصابة في الكاحل خلال مباراة شاختار دونيتسك" التي انتهت لمصلحة الفريق الألماني برباعية نظيفة.

وأضاف لايبزيج "الفحوصات الطبية التي خضع لها فيرنر اليوم أثبتت أن اللاعب تعرض لتمزق في الكاحل الأيسر، وبالتالي سيغيب عما تبقى من عام 2022".

وعاد فيرنر إلى لايبزيج قادمًا من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك في 16 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ولعب فيرنر 55 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها 24 هدفًا، وشارك في بطولتي كأس العالم 2018 وكأس أمم أوروبا 2020.

وتقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويلعب منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان.