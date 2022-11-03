جيرارد بيكيه يودّع برشلونة ويعلن اعتزاله عالم كرة القدم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن جيرارد بيكيه، قائد فريق برشلونة، الخميس، أن لقاء ألميريا المقرر السبت في الدوري الإسباني، سيكون آخر مواجهة له على ملعب "كامب نو".

ونشر الدولي الإسباني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" الخميس، ودع فيه الجماهير الكتالونية، مؤكداً أن لقاء السبت سيكون الآخير له في "كامب نو".

وجاء في مقطع بيكيه: "يجب أن أقول شيئاً واحداً، لقد قررت أن الوقت قد حان لإغلاق هذه الصفحة، وقلت دائماً إنه بعد برشلونة لن يكون هناك أي فريق آخر، وهذا ما سيكون عليه الحال"، ليقرر اللاعب إنهاء مشواره في عالم كرة القدم، بحسب ما كشف في بيانه.

ولم يكن اللاعب يمر بأفضل حالاته في الفترة الأخيرة مع برشلونة، حيث وقع في العديد من الأخطاء المؤثرة، ما سبّب وداع الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور المجموعات.

ولعب بيكيه أكثر من 600 مباراة مع برشلونة خلال 14 عاماً حمل بها قميص الفريق الكتالوني، فاز خلالها بالكثير من بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى بطولات في كأس الملك وكأس السوبر.

(العربي الجديد)