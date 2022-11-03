الامارات | قرار مفاجئ.. مدافع برشلونة جيرارد بيكيه يعلن الاعتزال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدافع برشلونة الاسباني جيرارد بيكيه بشكل مفاجئ الخميس اعتزاله كرة القدم عن 35 عامًا، مؤكدًا أنه سيخوض آخر مباراة السبت المقبل.

وقال بطل العالم وأوروبا عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "مباراة السبت (ضد ألميريا في الدوري) ستكون الأخيرة لي في كامب نو".