شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو: اشكر أيوب وإدارة الحرس وسأقاتل لتثبيت أقدامي مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعرب مصطفي زيكو لاعب نادي حرس الحدود والمنضم حديثا لمنتخب مصر الأول عن سعادته البالغه باختياره ضمن قائمة المنتخب الوطني وقال انه تمثيل المنتخب شرف كبير وحلم يسعي اليه منذ بدايته مؤكدا ان سيقاتل من آجل انتهاز هذه الفرصة العظيمة لتثبت نفسه داخل قوام المنتخب.

وقال انه يدين بالفضل لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز الغالي علي قلبه واختص اسرته بالكامل وخطيبته بإلاضافة الي مدربه الكابتن احمد ايوب والذي ساهم في تطوير مستواه بعد المجهود الكبير الذي يبذله علي مستوي التدريبات مع أعضاء الجهاز الفني كما وجه خالص شكره الي مجلس ادارة النادي برئاسة اللواء عماد يماني علي دعمه طوال الفترة الماضية منذ انضمامه للفريق.

وأضاف انه انضمامه للمنتخب تمنح باقي زملاءه من اللاعبين في الفريق الامل والطاقه الايجابية حول وجود فرصة للتألق مع الفريق للانضمام مع المنتخب مستقبلا وهو ما سيعود بالنفع علي نتائج الفريق خاصة في ظل المستويات العالية والاداء الذي ظهر عليه كل زملاءه اللاعبين خلال المباريات الثلاثة الماضية.

وأشار إلى انه سيظل يدين بالفضل والعرفان لناديه واعدًا بمواصلة تألقه وبذل كل ما فيه وسعه للمحافظة علي هذه الفرصة الغالية.