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الأهلى يهزم الطيران فى الجولة الـ 13 بدورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 23/20 فى إطار الجولة الثالثة عشر بدورى  المحترفين  للموسم المحلى 2022/2023.

 

فيما تقام الجولة الرابعة عشر غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الجزيرة و القناة مع الزمالك و الطيران مع المعادى و الزهور مع الأهلي و سموحة مع هليوليدو والأوليمبى مع طلائع الجيش وسبورتنج مع العبور ودلفى مع الشمس . 

 

فيما تقام الجولة الخامسة عشر يوم  الخميس القادم بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الطيران و القناة مع الزهور و الزمالك مع البنك الأهلى و الجزيرة مع جزيرة الورد و طلائع الجيش مع الأهلى و هليوليدو مع المعادى و سبورتنج مع سموحة و دلفى مع الأوليمبى .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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