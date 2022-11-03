شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الطيران فى الجولة الـ 13 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 23/20 فى إطار الجولة الثالثة عشر بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023.

فيما تقام الجولة الرابعة عشر غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الجزيرة و القناة مع الزمالك و الطيران مع المعادى و الزهور مع الأهلي و سموحة مع هليوليدو والأوليمبى مع طلائع الجيش وسبورتنج مع العبور ودلفى مع الشمس .

فيما تقام الجولة الخامسة عشر يوم الخميس القادم بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الطيران و القناة مع الزهور و الزمالك مع البنك الأهلى و الجزيرة مع جزيرة الورد و طلائع الجيش مع الأهلى و هليوليدو مع المعادى و سبورتنج مع سموحة و دلفى مع الأوليمبى .