شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلى على راحة سلبية غدا الجمعة ضمن لبرنامج المحدد للفريق الأحمر من قبل السويسرى مارسيل كولر، على أن يستأنف تدريباته الجماعية حتى يوم الاثنين المقبل، والذى سيشهد خوض مباراة ودية لم يتحدد طرفها حتى الآن، وقد تكون أمام فريق الشباب بالنادى، قبل الحصول على راحة.

وتدرب الأهلى صباح اليوم الخميس بدون راحة بعد الفوز على الداخلية أمس الأربعاء بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لمدة 4 أو 5 أيام قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية حتى موعد أول مباراة رسمية.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة، وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن ‏منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات شملت جزءا بدنيا بجانب تدريبات الكرة.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات منفردة تحت ‏إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس ، وشهد مران اليوم انتظام علي معلول في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من نزلة البرد والتي ‏أبعدته عن المشاركة في مباراة الداخلية أمس ، فيما واصل الثلاثي عمرو السولية وأليو ديانج ورامي ربيعه، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش ‏مران الفريق الذي أقيم اليوم.‏

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على الداخلية 4-1 في المباراة ‏التي أقيمت مساء أمس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ورفع الفريق رصيده إلى تسع نقاط محققًا العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات قبل توقف ‏المسابقة.‏