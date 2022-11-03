شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا عن ضم محمود جاد: ليس مفيداً لمنتخب مصر ضم 3 حراس فوق 30 عاما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه سعيد بمستوى الحراس فى الدورى وهناك أكثر من حارس عنده كفاءة فنية عالية.

وتابع في المؤتمر الصحفي "إحنا المرة دى قولنا نجيب 2 عندهم خبرة وهم محمد الشناوى ومحمد عواد، ومعاهم واحد شاب محمود جاد، مش هيبقى مفيد إننا نجيب 3 حراس أكبر من 30 سنة".

وواصل فيتوريا: "علشان كده كان قرارى قائم على إننا خدنا حارس بطل الدورى الماضى والحارس اللى لعب معانا المعسكر اللى فات وجيبنا عليهم حارس جديد، لكن في حراس تانية في الدوري معجب بادائها".

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر و الذي ينطلق في الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت ، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.