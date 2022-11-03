شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: صلاح ينضم للمنتخب عقب ارتباطات ليفربول.. ومعجب بـ كريم فؤاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب أنه معجب بكريم فؤاد لاعب الأهلى، قائلا: "اقتنعت به قبل الأهلى وقمت بضمه فى المعسكر السابق عندما كان لا يشارك مع القلعة الحمراء لكنى أريد الآن رؤية لاعبين آخرين".

وأوضح فيتوريا، فى المؤتمر الصحفى، أن محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر عقب ارتباطات ليفربول أى يوم 13 أو 14 نوفمبر لمواجهة بلجيكا ودياً يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

وواصل المدير الفني للمنتخب الوطني أنه ضم عمر جابر لاعب الزمالك لأنه واحد من كباتن المنتخب ومن اللاعبين الذين شاركوا فترات كبيرة مع المنتخب، وسيكون مهم بالنسبة لنا أن نضم ناس أصحاب خبرة مع اللاعيبة الصغيرة، ومستواه معانا في معسكر سبتمبر كان جيد جدًا، وكان عجبني مستواه مع الزمالك.

وعن باهر المحمدي، قال "على مستوى الدفاع أكيد واضح إن في إصابات، وهو اللاعب الوحيد اللي هييجي على الأفكار والروتين من المعسكر الماضي، هو يعلم الشغل بتاعنا كويس، والمدرب شاف إنه يستحق الفرصة".

وعن ضم مصطفى زيكو قال هو لاعب جيد ورأيت فيه شيئا مميزا وحافزا للاعبين في الأندية الصغيرة لكى يتألقوا.



























































