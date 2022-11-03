شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يكشف سبب ضم عبد الله جمعة ومحمود علاء للمنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، معايير ضم عبد الله جمعة ومحمود علاء، قائلا "أنا بصيت هما عملوا إيه قبل كده مع المنتخب والأمر كان متعلق بإصابات لاعبين فى المكان ده، الظروف بتسمح أن أى لاعب يتواجد، محمود علاء عنده خبرة وشارك قبل كده مع المنتخب، عبد الله جمعة سنه صغير وانضمامه معناه إننا بنفتح الباب ادام الناس كلها تكون موجودة، كريم فؤاد بدأ مباراة واحدة كأساسي، عبد الله جمعة بدأ مباراتين".

ويلعب المنتخب الوطني مع بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري ودياً بالكويت.

وتابع في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا "مثلكم تماما رأيت فيه حاجة كويسة أوي وحسيت إنه على مستوى جيد ودي رسالة إننا ممكن نجيب لاعب من فريق صاعد، كان في حاجة عجباني وبفضلها وشفتها في اللاعب علشان كده جبته".



























































