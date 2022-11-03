اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل ميلان الإيطالي عقد المتأهلين للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / صفر على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، أمس الأول، في الجولة السادسة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات بمنافسات المجموعة الخامسة، التي شهدت أيضا فوز تشيلسي الإنجليزي 2 / 1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

واحتل ميلان، ثاني أكثر الفرق تتويجا بدوري الأبطال بـ7 ألقاب، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بعدما حصد 10 نقاط، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف تشيلسي، الذي ضمن الصدارة والصعود لدور الـ16 منذ الجولة الماضية.

واحتل ريد بول سالزبورج المركز الثالث بـ6 نقاط، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، في حين تذيل دينامو زغرب الترتيب بـ4 نقاط، ليودع المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم.

وعلى ملعب (سان سيرو)، افتتح النجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو التسجيل لمصلحة ميلان في الدقيقة 14، قبل أن يضيف البوسني راضي كرونيتش، الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والستين.

وعاد جيرو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لميلان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 57، فيما ختم البرازيلي جونيور ميسياس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للفريق الإيطالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن، اختتم تشيلسي مسيرته في المجموعة بالفوز 2 / 1 على ضيفه دينامو زغرب.

وجاءت المبادرة من جانب الفريق الكرواتي، الذي تقدم مبكرا عن طريق برونو بيتكوفيتش في الدقيقة السابعة، قبل أن يستعيد تشيلسي اتزانه سريعا ويرد بهدفين خلال رحيم ستيرلينج ودينيس زكريا في الدقيقتين 18 و30 على الترتيب.

بهذا الفوز، ثأر تشيلسي من خسارته المباغتة صفر / 1 أمام دينامو زغرب في لقائهما بمستهل مشوار دور المجموعات، حيث كانت هذه الخسارة هي التي تسببت في الإطاحة بالألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق للفريق اللندني، ليتولى جراهام بوتر المسؤولية خلفا له.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد استكمال مباريات دور المجموعات، ويتطلع هواة الساحرة المستديرة إلى موعد القرعة لمعرفة المواجهات التي ستجمع فرقهم المفضلة في هذه البطولة.

وضمن 16 ناديا حضوره في الدور المقبل، عقب احتلال المركز الأول أو الثاني في دور المجموعات، الذي بدأت مبارياته في السادس من سبتمبر الماضي واستمرت حتى الأربعاء الثاني من نوفمبر.

الفرق المتأهلة في دوري أبطال أوروبا

- المجموعة الأولى:

نابولي الإيطالي - ليفربول الإنجليزي

- المجموعة الثانية:

بورتو البرتغالي - كلوب بروج البلجيكي

- المجموعة الثالثة:

بايرن ميونيخ الألماني - إنتر ميلان الإيطالي

- المجموعة الرابعة:

توتنهام الإنجليزي - أينتراخت فرانكفورت

- المجموعة الخامسة:

تشلسي الإنجليزي - ميلان الإيطالي

- المجموعة السادسة:

ريال مدريد الإسباني - لايبزيغ الألماني

- المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي الإنجليزي - بوروسيا دورتموند الألماني

- المجموعة الثامنة:

بنفيكا البرتغالي - باريس سان جيرمان الفرنسي

موعد قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

- يستضيف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في نيون السويسرية، حفل قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، الاثنين السابع من نوفمبر

نظام القرعة







تقسم الفرق المتأهلة إلى مجموعتين: الأولى تضم أصحاب المراكز الأولى في دور المجموعات، وتضم المجموعة الثانية أصحاب المراكز الثانية



تسحب القرعة لتجمع كل مواجهة بين فريق من المجموعة الأولى وآخر من المجموعة الثانية



تقام القرعة بنظام لا يسمح بمواجهة فريقين من البلد نفسه، أو فريقين خاضا الدور الأول في المجموعة نفسها



تخوض الفرق التي تأهلت في المركز الأول مباراة الذهاب في ثمن النهائي خارج ملعبها، وتستقبل مواجهة الإياب على أرضية ملعبها



موعد مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

- تقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين 14 فبراير و15 مارس 2023

أهم التواريخ المقبلة في دوري الأبطال