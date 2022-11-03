شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: الحدود لن يصارع الهبوط والصحوة قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع أحمد أيوب، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، راية التحدى بعد الحصول على أول نقطة من التعادل مع سموحة، فى مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين.

وعقد أيوب جلسة مع لاعبيه بعد الحصول على النقطة الأولى، طالبهم فيها باستمرار التطور التدريجى بعد الانسجام الذى حدث بين اللاعبين، مؤكدًا أن هدف النادى إدارة وجهاز ولاعبين هو عدم البقاء فى منطقة الصراع لتفادي الهبوط.

وأوضح أيوب أن قيمة الحدود وتاريخه أكبر من اللعب على مراكز القاع في الدوري، وهو النادي الذى قدم للكرة المصرية العديد من النجوم ووقف على منصات التتويج ونافس كبار الأندية في مصر.

وأكد المدير الفني للحرس أن الصحوة قادمة للفريق، معلنا التحدي بخروج النادي العائد حديثًا للدوري الممتاز من "محنة" البدايات بعد الخسارة في أول جولتين.

وشدد أيوب أن الفريق سيلعب المباريات القادمة بهدف الفوز وجمع النقاط تواليا لتحسين مركز الفريق على جدول الترتيب.