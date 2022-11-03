شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: منتخب مصر يطير للكويت 13 نوفمبر لمواجهة بلجيكا ودياً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، إن المعسكر المقبل سيكون مشابها لشهر سبتمبر على مرحلتين.

وتابع، فى المؤتمر الصحفى المُنعقد حالياً: سنسافر إلى الكويت يوم 13 وسيكون المعسكر على مرحلتين، الأولى لمدة 5 أيام مران فقط، وبالنسبة لى أرى أكثر عدد من اللاعبين داخل المنتخب، حاولت تقليل الأعمار السنية لمساعدتنا فى الفترة المقبلة، وأرى دائمًا أن الحكم على اللاعبين ليس بالمشاهدة فقط بل برؤيته معنا، والمرحلة الثانية تشهد وجود اللاعبين المحترفين بجانب لاعبى بيراميدز وفيوتشر.

والقائمة الثانية سيتم الإعلان عنها قبل المرحلة الثانية، لكن من الممكن هناك استدعاء آخر لعمل حساب الإصابات.

وتحدث المدير الفني للمنتتخب الوطني عن ودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت، قائلاً: ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد لأننا نواجه المصنف الثاني على العالم.. والهدف هو تحدي صعب للمنتخب الوطني.



























































