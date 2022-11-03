مصطفى زيكو لمصراوي: لن أكون ضيف شرف مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، لاعب حرس الحدود، سعادته بالانضمام إلى قائمة منتخب مصر في التوقف الدولي في شهر نوفمبر الحالي.

وكان روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أعلن عن قائمة من 24 لاعبا محليا للتوقف الدولي المرتقب، الذي يشهد مواجهة ودية ضد بلجيكا، على أن يتم الإعلان عن أسماء المحترفين لاحقا.

وشهدت القائمة وجها جديدا هو مصطفى زيكو، الذي قال في تصريحات لمصراوي إنه سيبذل كل جهده مع المنتخب للحصول على فرصة اللعب.

وأضاف: "الانضمام للمنتخب كان حلما كبيرا لي كنت أسعى لتحقيقه وبالفعل هذا ما حدث".

وأردف زيكو أن المنافسة ستكون صعبة، ولكنه لم ييأس للتواجد ووجود بصمة ودور مع المنتخب في الفترة المقبلة.

وفي ختام تصريحاته أكد زيكو أن طموحه بلا حدود مع المنتخب، مشددا على أنه "لن يكون ضيف شرف".