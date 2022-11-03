فيتوريا: لهذه الأسباب اخترت عمر جابر والمحمدي واستبعدت أبوجبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أوضح البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسباب انضمام الثنائي عمر جابر، لاعب الزمالك، وباهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، إلى قائمة الفراعنة التي ستخوض الفترة الأولى من معسكر نوفمبر، فيما كشف سبب استبعاد محمد أبوجبل، حارس مرمى البنك الأهلي.

وأعلن فيتوريا في وقت سابق من اليوم الخميس قائمة مكونة من 24 اسمًا ستخوض الفترة الأولى من معسكر منتخب مصر من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

وقال فيتوريا، في مؤتمر صحفي اليوم، لدى سؤاله عن سبب انضمام عمر جابر "أولًا من حقي اختيار اللاعبين، ثانيًا جابر هو أحد قادة المنتخب، وشارك معنا منذ فترة طويلة، وكان أداؤه جيدًا في مباريات المعسكر الأول، كما أعجبني أداؤه مع الزمالك في الفترة الأخيرة".

وأضاف "أما بالنسبة لباهر المحمدي، فلدينا مشاكل في خط الدفاع بسبب الغيابات، والمحمدي هو اللاعب الوحيد الذي يعرف أفكار الجهاز الفني من المعسكر الماضي، كما أني أرى أنه يستحق الحصول على الفرصة".

ويغيب عن المنتخب ثنائي الدفاع محمود حمدي "الونش" من الزمالك، ومحمد عبدالمنعم من الأهلي، بسبب الإصابة.

وبسؤاله عن سبب عدم ضم أبوجبل، رد قائلًا "سعيد بمستوى الحراس في الدوري المصري، وأرى أن هناك أكثر من حارس جيد، قررنا أن نضم حارسين لديهما خبرة، وثالث صغير السن، لن يكون مفيدًا أن نضم 3 حراس جميعهم فوق سن الـ30 عامًا، وبالتالي انضم حارس الفريق بطل الدوري، إضافة إلى الحارس الذي كان معنا في المعسكر السابق، لكني معجب بأداء حراس آخرين".

وفضل فيتوريا ضم الثلاثي محمد الشناوي، ومحمد عواد، ومحمود جاد.

وفي سياق مختلف، أوضح فيتوريا "محمد صلاح سيخوض مباراة مع ليفربول يوم 12 نوفمبر، وسيكون موجودًا معنا يوم 13 أو 14، ونأمل أن يكون جاهزًا من الناحية البدنية لخوض مباراة بلجيكا".

واختتم "سأعلن عن القائمة الثانية مساء يوم 11 نوفمبر، قراراتي ستكون متوقفة على جاهزية اللاعبين في المعسكر الأول، وكذلك لاعبي الفرق التي تخوض مباريات أفريقية، والمحترفين، كما أن هناك إمكانية لضم لاعبين جدد".