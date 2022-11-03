تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون أمام فرينكفاروزي بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يقود الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه التشكيل الرسمي لفريق طرابزون سبور التركي والذي سيواجه فرينكفاروزي المجري، مساء اليوم الخميس، ببطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة طرابزون ضد فرينكفاروزي في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022 - 2023.

ويتواجد تريزيجيه أساسيًا في تشكيل طرابزون أمام فرينكفاروزي، علمًا بأنه سجل هدفين مع فريقه في البطولة حتى الآن.

ويسعى الفريق التركي لتحقيق الفوز على فرينكفاروزي من أجل المنافسة على التأهل لدور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي أملًا في تعثر موناكو.

ويتصدر فرينكفاروزي جدول ترتيب المجموعة الثامنة بالدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط ويليه موناكو وصيفًا بـ7 نقاط ثم طرابزون ثالثا برصيد 6 نقاط متساويا مع سرفينا زفيزدا.