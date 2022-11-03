برعاية الخليج 365.. فتح باب التقديم للمسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي (الشروط والجوائز)

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح نادي الفراعنة الدولي، باب التقديم للمشاركة في المسابقة الدولية الثالثة من تنظيم النادي للفوز بفرصة الحصول على جوائز نقدية وعينية للفائزين.

ويشمل محورالمسابقة احتفالات الشعوب بكأس العام 2022، بحيث تعكس الصور احتفالات البلدان المختلفة بكأس العالم وتفاعل الجماهير مع المباريات من حيث التشجيع، مشاعر الحزن والفرح لفوز فريقهم المفضل، من خلال أماكن مشاهدة المباريات سواءً كانت من الاستاد أو المقاهي أو الشارع.

ويمكن لكل مشارك المشاركة بـ 4 صور في محور المسابقة.

ومن شروط الصور المشاركة، ألا يقل الضلع الأصغر للصورة عن 3000 بيكسل، ولا يقل حجم الصورة عن 2 ميجابايت ولا يزيد عن 5 ميجابايت.

وهناك رسوم للتسجيل فى المسابقة، بالنسبة للمشاركات الفردية، تبلغ 18 دولار أمريكي لكل مشارك، أما رسوم المشاركة الجماعية من داخل مصر لعدد 10 أشخاص فأكثر 10 دولار أمريكي لكل مشارك.

ويتم تحويل رسوم المشاركة إلى حساب النادي عن طريق Paypal، بحيث يتم إرساله إلى حساب النادي وهو [email protected]

ويغلق باب المشاركة واستقبال الأعمال في ١ فبراير ٢٠٢٣، الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة.

والمسابقة برعاية نيكون الشرق الأوسط وموقع الخليج 365 الإخباري (إحدى منصات مؤسسة أونا للصحافة والإعلام)، هذا فضلا عن اتحادات تصوير عالمية ترعى المسابقة فى دول (رومانيا، سريلانكا، صربيا، أمريكا، اليونان والصين).

والعدد الإجمالي للجوائز 80 جائزة، بحيث تكون أول 3 جوائز نقدية، وبقية الجوائز عبارة عن ميداليات وشهادات مقدمة من الاتحادات الدولية

وتبلغ الجوائز النقدية: المركز الأول (300 دولار)، المركز الثاني (200 دولار)، والمركز الثالث (100 دولار).

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