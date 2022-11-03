فيتوريا يكشف سر انضمام ثلاثي المنتخب واستبعاد كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسباب اختيار محمود علاء، مدافع الاتحاد السكندري، وعبدالله جمعة، ظهير الزمالك، ومصطفى عبدالرؤوف "زيكو"، لاعب وسط حرس الحدود، مع استبعاد كريم فؤاد، جناح الأهلي المتألق في الفترة الأخيرة.

وأعلن فيتوريا في وقت سابق من اليوم الخميس قائمة مكونة من 24 اسمًا ستخوض الفترة الأولى من معسكر منتخب مصر من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

وشهدت القائمة انضمام الثلاثي محمود علاء، وعبدالله جمعة، وزيكو، بينما لم تشهد تواجد كريم فؤاد.

وقال فيتوريا، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم لدى سؤاله عن سبب ضم علاء وجمعة، "الثنائي قدم الكثير مع المنتخب، كما أن الأمر متعلق بالإصابات التي ضربت اللاعبين في هذين المركزين، كذلك استدعاء الثنائي هو رسالة للاعبيّن بأني أعتمد عليهما، محمود علاء لديه خبرة، وجمعة صغير السن نسبيًا وانضمامه يعني أننا نفتح الباب لانضمام أي لاعب، كما أن جمعة خاض مباراتين كأساسي مع الزمالك، مقابل مباراة واحدة لكريم فؤاد مع الأهلي".

وعن سبب انضمام زيكو لأول مرة، رد فيتوريا "رأيت أن لديه إمكانيات جيدة، وشعرت بأن مستواه جيد، وانضمامه رسالة للاعبين صغار السن بأن باب المنتخب مفتوح للجميع".

أما عن سبب استبعاد كريم فؤاد، فقال المدرب البرتغالي "استدعيت كريم فؤاد في المعسكر الأول وقت أن كان الأهلي لا يثق في قدرات اللاعب، كنت أنا وثقًا في قدراته، وأعرف أسلوب لعبه، لكني في الوقت الحالي أحتاج لرؤية لاعب آخر في نفس المركز كي أحكم على مستواه".

وفي سياق مختلف، أوضح فيتوريا "مباراة بلجيكا ستكون صعبة، لأننا نواجه المصنف الثاني على مستوى العالم، لكن الهدف من خوض المباراة أننا نريد خوض تحدٍ صعب، المباراة ستكون مخاطرة كبيرة، لكن علينا قبول هذا النوع من المباريات".

وأضاف "كانت هناك فرصة لخوض مباراة ودية ثانية قبل مباراة بلجيكا، لكن كان علينا أن نضع في اعتبارنا أيضًا جاهزية اللاعبين، كما أنه كان هناك خلافًا في تحديد تاريخ مناسب للمباراة الأولى يمكننا من خوض مباراة بلجيكا، كنت أتمنى خوض مباراتين، لكن مع ظروف السفر بين البلدان، قررنا أن نخوض مباراة واحدة فقط".

ويواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا يوم 18 نوفمبر في مباراة ودية بالكويت.

ولم يتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في قطر، بينما يلعب منتخب بلجيكا ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات كندا، والمغرب، وكرواتيا.