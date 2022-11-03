كاف يعلن حكام وموعد مباراة بيراميدز وبطل النيجر في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نيجيليك بطل النيجر في إياب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب في نيامي عاصمة النيجر بفوز نيجيليك بطل النيجر بهدف دون مقابل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة من مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، بعد قرار إدارة بيراميدز بإغلاق ملعب الدفاع الجوي للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وزراعة البذرة الشتوية بالملعب.

ويدير المباراة طاقم حكام من مالي بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، ومحمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.