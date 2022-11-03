الإعلان عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي مواعيد المباريات المؤجلة من الدور ربع النهائي لنسخة 2021-2022 من بطولة كأس مصر، حيث قرر أن تستكمل المسابقة خلال فترة كأس العالم 2022 في قطر.

ولم تستكمل نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر بسبب ضيق الوقت وتراكم مباريات البطولات المحلية، إضافة إلى مشاركات الأندية المصرية في البطولات القارية.

وتأهل سموحة إلى الدور نصف النهائي على حساب منتخب السويس، فيما يتبقى إقامة 3 مباريات أخرى في الدور ربع النهائي لتحديد الأطراف الثلاثة المتبقية في المربع الذهبي.

وحسبما أعلن اتحاد الكرة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، فإن المباريات الثلاث ستقام يومي السبت 26 نوفمبر الجاري، والأحد 27 من نفس الشهر.

ويلعب الزمالك ضد المصري على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في تمام الخامسة من مساء السبت.

فيما يلعب الأهلي أمام المقاولون على "ستاد السلام" في تمام الخامسة من مساء الأحد، ويلتقي بيراميدز نظيره البنك الأهلي على "ستاد القاهرة" في نفس التوقيت.

يذكر أن الزمالك كان حسم نسخة 2020-2021 بعد تغلبه على الأهلي في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلعب بطل الكأس في نسخة 2021-2022 ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر لنفس الموسم.