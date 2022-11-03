شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎500 لاعبا ولاعبة بالمسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص في السباحة استعدادا لبرلين 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎انطلقت اليوم الخميس فعاليات المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في السباحة والمقامة بمجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة الدولي، بمشاركة اكثر من ٥٠٠ لاعب ولاعبة و٢٦٠ مدرب ومدربة من ٨١ هيئة من افرع الاولمبياد الخاص بمحافظات مصر المختلفة .

‏‎ تلك المسابقة هي المؤهلة إلي الانضمام الي المنتخب المصري المشارك بالألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص والمقرر اقامتها في مدينة برلين الالمانية العام المقبل 2023 فمن خلالها سيتم ترشيح اعضاء المنتخب المصري للسباحة ضمن البعثة المصرية المشاركة بالالعاب.

‏‎ حفل الافتتاح أقيم وفقا لقواعد الاولمبياد الخاص الدولي من طابور عرض للاعلام المختلفة اعلام مصر والاولمبياد الخاص ويونيفاي ايجيبت تلاه طابور عرض الهيئات المشاركة وعزف السلام الجمهوري وكلمات لكبار الشخصيات والقاء قسم اللاعبين والاذن ببدء الالعاب وحمل شعلة الالعاب وانصراف طابور العرض لتبدء الالعاب بشكل رسمي بعملية تقسيم المشاركين حسب القدرة والسن والنوع .

ومن المقرر ان تستمر المسابقات حتي يوم الاحد القادم ويشمل البرنامج اليوم وغدا مرحلة التقسيم لتبدء النهائيات من يوم السبت القادم وتختتم المسابقات يوم الاحد بمراسم القرعة العلنية بين اوائل الفائزين في السباقات المختلفة لاختيار اعضاء المنتخب المصري للاولمبياد الخاص في السباحة والمقرر مشاركته ضمن البعثة المصرية في الالعاب العالمية بمدينة برلين الالمانية العام المقبل ٢٠٢٣