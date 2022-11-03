شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأسباب التي منحت بنفيكا صدارة المجموعة الثامنة على حساب باريس؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمس، حيث شهدت المجموعة الثامنة إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة بين فريقي بنفيكا وباريس سان جيرمان، قبل أن يحسم الفريق البرتغالي الصدارة لصالحه فى نهاية الأمر، ويضع الفريق الباريسي أمام مواجهة من العيار الثقيل فى دور ال16 بالمسابقة.

وتساوي الفريقين فى عدد النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة لكل فريق على غير العادة، بل لم تتوقف عند هذا الحد فقد تعادل الفريقين فى المواجهات المباشرة بينهما، حيث تعادل كلا الفريقين فى المواجهتين بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1.

ولكن حسمت الأهداف المسجلة خارج الديار صدارة المجموعة لصالح بنفيكا، بعدما تمكن الفريق البرتغالي فى تسجيل 9 أهداف خارج ملعبه، فى حين سجل الفريق الباريسي 6 أهداف فقط خارج حديقة الأمراء، ليحتل الفريق الفرنسي وصافة المجموعة الثامنة، ويودع يوفينتوس البطولة تمامًا فى مفاجئتين مدويتين.



حيفا يمنح بنفيكا الصدارة فى اللحظات الأخيرة

وظن الجميع أن باريس سان جيرمان الأقرب لحسم صدارة المجموعة بعد الفوز على يوفينتوس خارج الديار أمس، فى الجولة ااسادسة والأخيرة من دور المجموعات، ولكن كان لفريق حيفا ميكابي الإسرائيلي رأئيًا آخر بعدما استقبل هدفين فى 3 دقائق فقط من نهاية المباراة، لتنتهي نتيجة المباراة 6/1لصالح الفريق البرتغالي.



موعد قرعة دور ال16بدوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الإثنين القادم، حيث ستشهد القرعة مواجهة الفريق الباريسي لأحد فرق الصدارة فى المجموعات الآخري أمثال مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد، مما يجعلنا على موعد مع نهائي مبكر فى الدور القادم.