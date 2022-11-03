الامارات | فولكس واجن تطلق حملة عن مفاهيم كرة قدم السيدات



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت فولكس واجن الشرق الأوسط عن اطلاق حملة بالشراكة مع الاتحاد الألماني لكرة القدم تهدف إلى تغيير بعض المفاهيم المرتبطة بكرة القدم النسائية للتأكد على أن النساء والرجال يمارسون هذه الرياضة بشكل متكافئ وفي ظروف متشابهة من حيث القوانين والاجراءات المتعبة.

وقالت الشركة في بيان لها أن "حملتها تهدف لتمكين المرأة في الرياضة ودعم التنوع وتكافؤ الفرص. وتسعى الحملة العالمية، التي ستنطلق في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال المحتوى الرقمي المتنوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تغيير المفاهيم النمطية المرتبطة بكرة القدم النسائية".

وتركز الحملة على الاستخدام الشائع لعبارة "كرة القدم للسيدات" لوصف المباريات التي تلعبها الفرق النسائية حيث تعطي كلمة "للسيدات" التي تضاف إلى الاسم الأصلي الانطباع بأن هذه المباريات هي نوع أقل مستوى أو مختلف من كرة القدم، في حين يشار إلى مباريات الرجال باسم "مباريات كرة القدم" دون أي وصف إضافي، كما يعتقد البعض أن كرة القدم للسيدات لها قوانين خاصة وأن الملاعب التي تقام عليها المباريات أصغر حجماً.

وقالت مديرة التسويق والعلاقات العامة في فولكس واجن الشرق الأوسط آنيا بتروفسكي في بيان صحافي: "يسرنا أن نقدم نسخة من حملة #مو_كرة_قدم_للسيدات العالمية التي انطلقت في وقت سابق من هذا العام مع بطولة أمم أوروبا للسيدات، في منطقة الشرق الأوسط. تلتزم فولكس واجن بالتنوع والشمول في جميع عملياتها من أجل تحقيق المستقبل المستدام، ونفخر بدفع عجلة التغيير في المنطقة من خلال هذه الحملة".



