تفاصيل إصابة محمود عبد الرازق شيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت مباراة الزمالك وإنبي، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، إصابة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأبيض وخروجه من الملعب، في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث ظل متحاملا على نفسه حتى نهاية المباراة.

وخرج محمود عبد الرازق شيكابالا رفقة محمد أسامة طبيب الفريق، الذي استعمل قميص اللاعب لتثبيت كتفه بعد شكواه من إصابة فى الكتف.

وتعادل نادي الزمالك أمام نادي إنبي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية استاد عثمان أحمد عثمان.

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول من ركلة جزاء، وعادل أحمد كالوشا النتيجة لصالح الفريق البترولي في الدقيقة 84.

تعرض محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة قوية، خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعدما أشركه المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، بدلًا من مصطفى شلبي، في الدقيقة 67.

وأكد محمد اسامة، طبيب نادي الزمالك، أن شيكابالا يعاني من كدمة قوية علي مستوى الكتف، وتم نقله الى مستشفى المقاولون العرب، خلال الساعات القليلة الماضية لاجراء أشعة لتحديد مدة غيابه عن الفريق، مشددا على أن "إصابة شيكابالا في الكتف وليست في يده، فاللاعب لا يعاني من كسر في اليد كما تم تداوله".

خضع لأشعة مقطعية بمستشفى المقاولون العرب، وتم تحديد الإصابة بشكل دقيق عقب ظهور نتيجة الأشعة، التي أوضحت أنها عبارة كدمة قوية في مفصل الكتف، إلا أن حالة اللاعب مطمئنة.