شكرا لقرائتكم خبر عن بنات مصر بلا حدود فى الإنجازات الرياضية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الرياضة المصرية تفرق ملحوظ للبنات اللاتى يمارسن اللعبات المختلفة و يحققن الإنجازات سواء على الصعيد العالمى أو الأفريقى لرفع شأن الرياضة المصرية النسائية، حتى وصلن إلى التقدم فى الترتيب العالمى.

ويرصد الخليج 365 أبرز إنجازات السيدات المصريات فى مختلف الرياضيات فى الآونة الأخيرة كالتالى :

سمر حمزة تتصدر التصنيف العالمى للمصارعة

تصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة، التصنيف العالمى للعبة، وفقا للتصنيف الذى اعلنه الإتحاد الدولى للمصارعة.

وجاءت سمر حمزة فى المركز الأول بعد أن قفزت مركزين فى التصنيف الحالى مقارنة بالسابق، حيث كانت فى الثالث، بينما حلت التركية ياسمين أدار فى المركز الثانى بعد أن تقدمت 3 مراكز فى التصنيف.

وتوجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية الفضية فى نهائى منافسات بطولة العالم التى أقيمت بصربيا، بعد الخسارة أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار.

هنا جودة تتوج بلقب إيطاليا الدولية لناشئات الطاولة

حققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطنى والنادى الأهلى لتنس الطاولة، لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، والمقامة بمدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية وتختتم يوم 5 نوفمبر القادم.

صعدت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى المركز الثالث عالميا وفقا للاتحاد الدولى على مستوى الشابات تحت 19 عاما.

وجاء صعود هنا للمركز الثالث بعد الفوز بذهبية بذهبية بطولة مصر الدولية للشابات التى أقيمت فى مصر الاسبوع الماضى.

نعمة سعيد وسارة سمير يسيطران على ذهب أفريقيا

نجحت سارة سمير بطلة رفع الأثقال فى كتابة تاريخ جديد بعد تحقيق ثلاث ذهبيات وثلاثة أرقام قياسية جديدة فى رفعات الخطف والكلين والمجموع، خلال منافسات بطولة أفريقيا التى نظمتها مصر بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وحطمت سارة سمير الذهبية الأرقام الأفريقية فى رفعات الخطف والكلين والمجموع لتصبح أول لاعبة مصرية وأفريقية تحطم الرقم القياسى الأفريقى فى ثلاثة أوزان مختلفة، بعدما كسرت الرقم فى ميزان 71 كجم و76 كجم و81 كجم.

وأصبحت سارة سمير أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تحقق جميع الألقاب العربية والأفريقية والدولية والأولمبية.

كما توجت البطلة العالمية نعمة سعيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال بثلاث ميداليات ذهبية فى ميزان 71 كيلو جرام فى منافسات الخطف و النتر و المجموع.