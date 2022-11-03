شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للمشاركين في مباراة الداخلية.. وتأهيل للسولية وديانج وربيعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات شملت جزءا بدنيا بجانب تدريبات الكرة.
وخاض ثلاثي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.
وشهد مران اليوم انتظام علي معلول في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من نزلة البرد والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الداخلية أمس.
وواصل الثلاثي عمرو السولية وأليو ديانج ورامي ربيعة، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم.
وكان الأهلي قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على الداخلية 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.
ورفع الفريق رصيده إلى تسع نقاط محققًا العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات قبل توقف المسابقة.