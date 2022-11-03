شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للمشاركين في مباراة الداخلية.. وتأهيل للسولية وديانج وربيعة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة، وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن ‏منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات شملت جزءا بدنيا بجانب تدريبات الكرة.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات منفردة تحت ‏إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

وشهد مران اليوم انتظام علي معلول في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من نزلة البرد والتي ‏أبعدته عن المشاركة في مباراة الداخلية أمس.‏

وواصل الثلاثي عمرو السولية وأليو ديانج ورامي ربيعة، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش ‏مران الفريق الذي أقيم اليوم.‏

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على الداخلية 4-1 في المباراة ‏التي أقيمت مساء أمس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ورفع الفريق رصيده إلى تسع نقاط محققًا العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات قبل توقف ‏المسابقة.‏