شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية مكثفة للاعبى المصرى فى المران الصباحي بمعسكر القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع إيهاب جلال المدير الفني للمصري، الحمل البدني للاعبي الفريق وذلك على هامش المران الصباحي الذي أقيم اليوم بمعسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة، وذلك لاستعادة اللياقة البدنية بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة إنبي.

وكان المصري قد استهل مشواره في الدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع بيراميدز سلبيا قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة.

كان ايهاب جلال قد قرر ضم - الرباعي الشاب، مصطفى أيمن "لاعب خط وسط فريق 1999، وعبد السلام أحمد الظهير الأيمن لفريق 2001، أحمد شداد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2001، وإبراهيم سعيد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2003 ، للتدريب مع الفريق الأول وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن مع الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري.

وأنهى محمود جابر، المدير الإداري للمصري، الاتفاق على إقامة 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق، والذى يبدأ اليوم بالقاهرة ويستمر لمدة أسبوعين، ويلتقي الفريق يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر مع فريق القناة، ثم يوم الاثنين السابع من نوفمبر المقبل مع فريق الداخلية، فيما يلتقى الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.



