شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب المعادى يستضيف بطولة الجمهورية لشابات الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو إتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم عن إستضافة مركز شباب المعادى لبطولة الجمهورية لشابات الملاكمة خلال الفترة من 12 و حتى 17 نوفمبر الجارى .

كما حدد مسئولو اتحاد الملاكمة الفترة من 10 وحتى 15 ديسمبر المقبل موعدا لبطولة الجمهورية لمواليد 2008 باستاد الفيوم.

كما حدد مسئولو اتحاد الملاكمة يوم 23 نوفمبر الحالى موعدا لانطلاق بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2007 على أن تستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر ببورفؤاد.

كما تم تحديد يوم 29 نوفمبر موعدًا لانطلاق بطولة الجمهورية للمدارس للموسم 2022/2023 لتستمر حتى يوم 8 ديسمبر المقبل بالمركز الأولمبى بالمعادى.