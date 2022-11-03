شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الرماية تعتمد الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت صباح اليوم الخميس، جلسة الجمعية العمومية للاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني داخل مقر الاتحاد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة و 9 أندية أعضاء.

وشهدت الجمعية العمومية، اعتماد الحساب الختامي للاتخاد للسنة المنتهية في 30 يونيو 2022.

كما تم اعتماد تقرير مراقب الحسابات ومشروع الموازنة للسنة المالية 2021-2022، بخلاف اعتماد اللائحة المالية للاتحاد ومكافأة المدير المالي ومكافأة مراقب الحسابات، ومناقشة وخطة النشاط للعام 2022, 2023

وأشاد الحضور من الأندية الأعضاء بمستوى ونشاط الاتحاد على المستوى الرياضي والتنظيمي، حيث نجح في السنة الماضية بتحقيق إنجازات كبيرة سواء من خلال الميداليات التي حصدها لاعبو الرماية المصرية أو استضافة بطولات كبرى كان آخرها بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مصر 2022.