شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثتي كوريا وجنوب افريقيا للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت وفود الدول المشاركة في بطولة العالم للجامعات للاسكواش التي ستقام خلال الفترة من 7 الى 13 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ملاعب نادي النادي بمدينة 6 اكتوبر ونادي نيو جيزة في الوصول الى مقر اقامتها بالقاهرة.

ووصلت بعثة منتخب كوريا الى مطار القاهرة الجوي مساء أمس .. في حين وصلت بعثة منتخب جنوب افريقيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وتتكون بعثة منتخب كوريا من 5 لاعبين هم شايون سونج ويانجونج لي وسيونج مين بارك ودونجيون جي ويوان جانج .. في حين تتكون بعثة جنوب افريقيا من 9 أفراد منهم 5 لاعبين هم إيثان فيديلر وهيلينا كويتزي وجيرارد ميتشيل وتريستين ورث وتيجان روكس.

وتتكون اللجنة المنظمة للبطولة من الدكتور صبحي حسانين رئيسا، والدكتور عرفه سلامه مديرا للبطولة، والدكتور أحمد فاروق نائبا لمدير البطولة، وعضوية كل من سونيا عبد الوهاب وعمرو الحداد ومحمود عبد العزيز .. وبهاء مختار منسقا عاما ورئيسا للقطاعات، وأشرف حنفي رئيسا للجنة الفنية، وأحمد الشيخ رئيسا للجنة المالية، وأحمد شوبير رئيسا لقطاع الاعلام.