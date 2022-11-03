شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد لاعبيه المصابين مع عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه المصابين مع عودة منافسات الدورى بعد نهاية فترة توقف المسابقة مع بداية شهر ديسمبر المقبل، فى ظل شكواه من إصابة عدد من اللاعبين قبل مباراة الداخلية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدورى والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويغيب عن الأهلى كل من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية وأليو ديانج للإصابة بشد فى العضلة الخلفية وحسين الشحات وعلى معلول للإصابة بنزلة برد ومحمد عبد المنعم لإجراء عملية جراحية فى الأنف وعمار حمدى بسبب استكمال برنامجه التأهيلى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتاج ديانج مدة شهر من وقت الإصابة قبل مباراة السوبر المصري، بينما يعاني السولية من شد بسيط في العضلة الأمامية ويحتاج أسبوعا أو 10 أيام بحد أقصى حتى يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما سيكون علي معلول وحسين الشحات جاهزين للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.