شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع برنامجا تأهيليا للاعبين الجدد والمصابين لتجهيزهم فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، مع جهازه المعاون وإدارة الكرة بالزمالك، من أجل وضع خطة استغلال الفترة الحالية فى إعادة الفريق للمستوى المأمول فى الفترة المقبلة.

ويعقد فيريرا جلسات منفردة مع بعض اللاعبين الذين تأثر مستواهم فى الفترة الأخيرة، لإعادة الثقة لهم من جديد ليكونوا جاهزين بشكل نفسى وبدنى للمباريات المقبلة التى ستكون مهمة فى مشوار الدورى.

وطلب فيرير من معاونيه وضع برنامج تأهيلى لكل اللاعبين الجدد والمصابين لتجهيزهم للمباريات المقبلة، مع منح الفرص لبعض الشباب فى الفترة الحالية لتعويض الغيابات التى تضرب الفريق، حيث يعانى الزمالك من العديد من الغيابات والتى يأتى أبرزها محمود حمدى الونش وأحمد أبو الفتوح ومحمد عبد الشافى وإبراهيما نداى ونبيل عماد دونجا، بالإضافة إلى تعافى البنينى سامسون أكينيولا من الإصابة وسيتم وضع برنامج بدني لتجهيزه للفترة المقبلة بعد الإصابة التى لحقت به قبل مباراة الأهلى فى السوبر، وخاض سامسون أكينيولا تدريبات منفرد بعد مباراة الزمالك وإنبى لسرعة تجهيزه للمباريات.

وأرجع فيريرا تعادل الزمالك أمام إنبى، إلى الإجهاد الذى ضرب الفريق بسبب السفر إلى الإمارات والمشاركة فى مباراة السوبر، بالإضافة إلى تسجيل هدف واحد، وإنبي استطاع أن يستحوذ في الشوط الثاني ولكن بدون خطورة ولكنه تمكن من التعادل من كرة ثابتة، والزمالك لم يتراجع والمنافس استحوذ بدون خطورة هجومية، ولم تكن هناك تعليمات بالتراجع ولن أتحدث كثيرا على الإرهاق ولكن خسرنا نقطتين.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز على سموحة وسيراميكا وتعادل مع إنبى.