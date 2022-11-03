شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص للاعبى الشباب المصعدين للتدريب مع الفريق الأول بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، على وضع برنامج تأهيلى خاص لرباعى فرق الشباب الذين تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول خلال معسكره المغلق المقام حاليًا بالقاهرة، وذلك بمتابعة من الكرواتى ليونارد سوفينا مخطط الأحمال البدنية للفريق.

كان إيهاب جلال قد قرر ضم الرباعى الشاب مصطفى أيمن "لاعب خط وسط فريق 1999، وعبد السلام أحمد الظهير الأيمن لفريق 2001، أحمد شداد لاعب الارتكاز الدفاعى لفريق 2001، وإبراهيم سعيد لاعب الارتكاز الدفاعى لفريق 2003 ، للتدريب مع الفريق الأول وذلك بعد التنسيق الذى تم فى هذا الشأن مع الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى المصرى.

وأنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على إقامة 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق، والذى يبدأ اليوم بالقاهرة ويستمر لمدة أسبوعين، ويلتقي الفريق يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر مع فريق القناة، ثم يوم الاثنين السابع من نوفمبر المقبل مع فريق الداخلية، فيما يلتقى الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.