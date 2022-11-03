مران الأهلي.. برنامج تأهيلي للمصابين.. وتعافي معلول من البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

شارك علي معلول، لاعب فريق الأهلي، في المران الجماعي الذي ‏أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها وأبعدته عن ‏المشاركة في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي عن مشاركة معلول في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم لمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الداخلية بشكل أساسي.

وخضع معلول لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ ‏للاطمئنان على حالته والتأكد من تعافيه من الإصابة بنزلة البرد قبل مشاركته في المران.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات منفردة تحت ‏إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

وواصل الثلاثي عمرو السولية وأليو ديانج ورامي ربيعه، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش ‏مران الفريق الذي أقيم اليوم.‏

وحقق الأهلي الفوز على الداخلية بأربعه أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ‏استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق ‏رصيده إلى تسع نقاط محققًا العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات بالمسابقة.‏