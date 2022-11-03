"بعد معادلته لرقم فيرجسون القياسي".. أنشيلوتي: قمت بأمر رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

مزح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني بشأن معادلة الرقم القياسي للسير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد الإنجليزي في عدد الانتصارات التي حققها في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على ضيفه سيلتك الاسكتلندي 5-1 مساء الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الأوروبي.

وسجل أنشيلوتي الانتصار رقم 102 في مسيرته التدريبية ليعادل إنجاز فيرجسون، كأكثر المدربين تحقيقا للانتصارات في البطولة القارية.

وقال أنشيلوتي: "خضت الكثير من المباريات من المنطقة الفنية، أعتقد أنني قمت بالأمر بشكل رائع".