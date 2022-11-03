اخبار الرياضه

"بعد معادلته لرقم فيرجسون القياسي".. أنشيلوتي: قمت بأمر رائع

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

مزح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني بشأن معادلة الرقم القياسي للسير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد الإنجليزي في عدد الانتصارات التي حققها في .

وفاز على ضيفه سيلتك الاسكتلندي 5-1 مساء الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الأوروبي.

وسجل أنشيلوتي الانتصار رقم 102 في مسيرته التدريبية ليعادل إنجاز فيرجسون، كأكثر المدربين تحقيقا للانتصارات في البطولة القارية.

وقال أنشيلوتي: "خضت الكثير من المباريات من المنطقة الفنية، أعتقد أنني قمت بالأمر بشكل رائع".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا