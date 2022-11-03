"لا هزيمة لباريس وهبوط برشلونة".. 5 ظواهر في دوري الأبطال بعد دور المجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

انتهى رسميًا أمس الأربعاء دور المجموعات من البطولة الأكبر دوري أبطال أوروبا، وصعد 16 فريق للدور التالي.

وشهد دور المجموعات مجموعة من الأرقام والظواهر التي حدثت لأول مرة ومنها بعض الأرقام المكررة.

وشهد دور المجموعات خروج بعض الفرق الكبرى من البطولة، ومشاركتها في الدوري الأوروبي أمثال برشلونة.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز ظواهر دور مجموعات دوري الأبطال:

العلامة الكاملة

حقق العملاق الألماني بايرن ميونيخ رقمًا فريدًا في هذه النسخة، وهو الفوز في كل مبارياته سواء داخل أو خارج أرضه.

وحصل بايرن ميونيخ على العلامة الكاملة من النقاط، في مجموعة تضم برشلونة وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن، وأصبح هو الفريق الذي حقق هذا الرقم في هذه النسخة.

بدون هزيمة

أصبح فريق باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى، الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في أي مباراة بالموسم الجديد.

وكاد فريق نابولي أن يحقق نفس الرقم، قبل أن يهزم في مباراته الأخيرة أمام ليفربول بدوري الأبطال.

هبوط متكرر

فشل برشلونة للموسم الثاني على التوالي في الصعود لدور الـ16 وهبط للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

وتلقى برشلونة هزيمتين قاسيتين من بايرن ميونيخ 2-0 في الذهاب على أرضية أليانز أرينا، و3-0 في إسبانيا في معقل الفريق الكتالوني.

عودة الملك

شهد هذا الموسم من دور المجموعات أيضًا عودة العملاق الإيطالي للانتصارات وصعد لدور الـ16.

صعود ميلان من جديد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا جاء بعد أن غاب 9 سنوات منذ موسم 2013-2014.

تصدر الفرعون

تصدر محمد صلاح لاعب ليفربول جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف.

يأتي هذا الإنجاز في موسم يتحدث فيه البعض عن سوء مستوى ليفربول، وبعض النتائج السلبية لهم ولكن ظل الملك المصري في مستوى جيد مع فريقه.