خاص.. فيفا يوافق علي استئناف الأهلي ضد غرامة هيدرسفيلد واتجاه لإلغائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

كشف مصدر قانوني في الأهلي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وافق علي الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد قرار تغريمه مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لصالح نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وكان فيفا قد عاقب الأهلي بهذه الغرامة بداعي عدم تنفيذ الأهلي لبندين في عقد استعارة رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي من هدرسفيلد.

حيث كانت تقضي بأن يحصل النادي الإنجليزي على ١٥٠ ألف جنيه إسترليني في حالة الفوز مع الأهلي بالدوري و١٥٠ ألف أخرى في حالة الفوز بدوري الأبطال بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية من تاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠ بخلاف ٢٠ ألف إسترليني أخرى تكاليف إجراءات قانونية قام بها هدرسفيلد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأهلي قدم حافظة مستندات تؤكد قوة موقفه في القضية وبالتالي الفيفا وافق علي قبول الاستئناف والاتجاه الغالب الان هو إلغاء هذه العقوبة".

وأكمل المصدر تصريحاته:" لم يحضر ممثل عن النادي الأهلي الجلسة الأولى لأنه لم يتم اخطارنا بموعدها لكن بعد صدور الحكم ووصوله لنا قدمنا استئناف علي الغرامة وتم قبوله".

وأتم: "من المرجح إلغاء هذا الحكم لأن رمضان صبحي لم يشارك في أغلب مباريات الدوري وإفريقيا وقتها بسبب الإصابة الطويلة التي كان يعاني منها".