كريم فؤاد من التهميش مع موسيماني لهداف الأهلي في 131 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في صيف 2021، أعلن النادي الأهلي التعاقد مع كريم فؤاد قادمًا من نجوم المستقبل لمدة خمس سنوات، في صفقة لم يكشف من خلالها النادي الأحمر القيمة المالية.

التعاقد مع كريم فؤاد جاء لتدعيم الجانب الأيمن، لكن اللاعب لم يحصل على فرصة المشاركة مع المدرب الجنوب أفريقي الأسبق بيتسو موسيماني.

صاحب الـ23 عامًا، شارك مع موسيماني ثلاث مباريات أساسيًا وتحديدًا في مباراتين بالدوري المصري ومباراة بدوري أبطال أفريقيا كانت أمام الهلال السوداني بدور المجموعات.

فؤاد بعد رحيل موسيماني بدأ دخول الحسابات بداية من فترة سامي قمصان والذي قاد الإدارة الفنية بصورة مؤقتة، كما استمر الدفع به مع المدرب البرتغالي السابق ريكاردو سواريش بعد قرار مجلس إدارة الأهلي الدفع بالناشئين.

المساهمة الأولى لكريم فؤاد مع الأهلي كانت في مباراة الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الـ29 بمسابقة الدوري، فاللاعب الشاب ساهم بهدف في لقاء انتهى بنتيجة (3-0).

وفي الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري ساهم كريم فؤاد بهدفه الثاني في لقاء جاء أمام سيراميكا كليوباترا، حيث فاز الأهلي بنتيجة (4-0).

بداية تغير مسيرة كريم فؤاد مع الأهلي بعد تولي السويسري مارسيل كولر، فالأخير قرر تغيير مركز اللاعب من الظهير الأيمن لجناح أيمن.

كولر بدأ مسيرته مع الأهلي بمواجهتي الاتحاد المنستيري بدور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن السويسري لم يستعن بكريم فؤاد في المباراتين سواء في لقاء الذهاب أو الإياب، حيث تواجد اللاعب على مقاعد البدلاء في مباراة القاهرة والتي انتهت بنتيجة (3-0).

بداية ظهور كريم فؤاد مع الأهلي في عهد كولر كانت أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من مسابقة الدوري (2022-2023).

كولر استعان بكريم فؤاد كلاعب بديل، إلا أن اللاعب كان في الموعد بعدما ساهم في هدف الفوز والذي جاء عن طريق شادي حسين.

المدرب السويسري عاد من جديد ليستعين بكريم فؤاد في مباراة أسوان بالجولة الثانية ليلعب 15 دقيقة فقط في لقاء حسمه الفريق الأحمر بهدف دون رد عن طريق علي معلول من ضربة جزاء.

مباراة الزمالك بالسوبر المصري كانت بمثابة انطلاقة كريم فؤاد التهديفية، ليشارك بديلاً في 8 دقائق إلا أنه سجل هدفًا في شباك الغريم التقليدي في لقاء حسمه الفريق الأحمر بنتيجة (2-0).

جناح الأهلي الحالي أصبح الورقة الرابحة عند كولر بمشاركته أساسيًا للمرة الأولى في الموسم الجديد في مباراة الداخلية ضمن الأسبوع الثالث.

كريم استطاع أن يسجل هدفين بجانب صناعته هدفًا، ليكون صاحب الـ23 عامًا أحد أهم أوراق كولر مع بداية الموسم الجديد.

وبالعودة إلى مسيرة كريم فؤاد قبل انتقاله للأهلي، فاللاعب بدايته مع فريق نجوم المستقبل قبل أن يخرج إلى صفوف إنبي في صيف 2019 على سبيل الإعارة.

إنبي في صيف 2021 كان يمتلك أحقية التعاقد مع كريم فؤاد مقابل دفع 15 مليون جنيه، إلا أن النادي البترولي وجد صعوبة في دفع المقابل نظرًا لسياسة النادي في التعاقدات.

كريم فؤاد وبحسب محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، سبق وأن تلقى عرضًا من نادي بنفيكا للخوض فترة معايشة رفقة بطل البرتغال، كما تلقى عرضًا من نادي سلتيك إلا أن اللاعب تمسك بالرحيل إلى صفوف الأهلي.

على المستوى الدولي دخل كريم فؤاد اهتمامات البرتغالي روي فيتوريا خلال معسكر سبتمبر الماضي حيث تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة النيجر، لكنه شارك في مباراة ليبيريا لمدة 27 دقيقة في لقاء انتهى لصالح منتخب "الفراعنة" بنتيجة (3-0).