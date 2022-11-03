شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزى ضد ريال سوسيداد الإسباني اليوم الخميس 3_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى ضيفًا على ريال سوسيداد الإسبانى على ملعب أنويتا، في الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ياتي ذلك في ختام مباريات مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، حيث يتنافس الفريقان على صدارة المجموعة بعدما ضمنا التأهل إلى الدور التالى، حيث يتصدر الفريق الإسبانى الترتيب بـ15 نقطة، ويلاحقه العملاق الإنجليزى بـ12 نقطة ويأتي شيريف وأمونيا في المركزين الثالث والرابع بـ3 نقاط ودون رصيد على الترتيب.



يحتاج يونايتد إلى الفوز بفارق هدفين أو أكثر لضمان صدارة المجموعة بالمواجهات المباشرة بعدما خسر في أولد ترافورد في سبتمبر الماضى، بهدف من ركلة جزاء وأي نتيجة أخرى تضع سوسيداد في الصدارة، ويزيد من أهمية المباراة أن صاحب المركز الأول يتأهل مباشرة إلى دور الـ16 في مارس أما الوصيف فيتجه إلى دور الـ32 المكرر في فبراير مع أصحاب المركز الثالث في مجموعات دورى الأبطال.

وعاد أنتوني مارسيال إلى تدريبات مانشستر يونايتد الجماعية بعد غياب دام شهرًا. بينما يستمر غياب رافائيل فاران للإصابة.

ويدخل سوسيداد المباراة بالعديد من الغيابات، أبرزهم تاكيفوسا كوبو للإصابة بخلع في الكتف، ومن المتوقع أيضًا غياب ديفيد سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي السابق عن المباراة، لينضم إلى الغائبين ميكيل أويارزابال وعمر صادق، بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي الشاب مومو تشو بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وفى نفس الجولة تقام اليوم المباريات التالية في الدوري الأوروبي

أرسنال × زيوريخ

بودو / جليمت × أيندهوفن

دينامو كييف × فنربخشة

رين × أيك لارنكا

ريال بيتيس × هلسنكي

روما × لودوجوريتس

براجا × مالمو

يونيون سان جيلواز × يونيون برلين

شريف تيراسبول × أومونيا نيقوسيا

ريال سوسيداد × يونايتد

ميدتيلاند × شتورم جراتس

فينورد × لاتسيو

أولمبياكوس × نانت

كاراباج × فرايبورج

موناكو × كرفينا زفيزدا

طرابزون سبور × فيرينكفاروس