«مفيش وقت تقلب وشك» .. شوبير يوجه رسالة لـ «حسام حسن»

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير” ، رسالة إلى حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال شوبير خلال حلقة اليوم ناصحاً اللاعب الشاب :" عندي نصيحة لـ حسام حسن، لو كولر لعبك على الجانب الأيمن أو الأيسر أو حتى حارس مرمى عليك الظهور بشكل جيد، مفيش وقت تقلب وشك، لازم تاخد بالك من ده لكي تحجز مكانك في الفريق".

منافسة عنيفة

أضاف أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق :" فيه منافسة عنيفة جدا بين اللاعبين في الأهلي بداية من محمد الشناوي شريف، وده بسبب إن كولر “عادل”، يمنح الفرصة للأفضل ليس لديه مشكلة، كما أنه استطاع تجهيز الصف الثاني وأعاد اكتشاف عددا من اللاعبين".

وتابع شوبير مؤكداً أهمية المواجهات القادمة لفريق الأهلي :" الأهلي سيواجه منافسة شرسة في الفترة المقبلة، البطولة لم تحسم بعد 3 مواجهات، كولر يخطط لعدم فقد أي نقاط في الدور الأول على غرار مواطنه فايلر الذي لم يتعادل إلا مع سموحة في آخر لقاء في الدور الأول".

كولر قلبه على الشغل

وعن المدرب قال شوبير:" كولر قلبه على الشغل، الفريق يتمرن حاليا، مفيش هزار، هتتمرن كويس وتنام بدري هتحجز مكان، كما أنه يهتم جدا بالبدلاء، عينه على كل لاعب".