شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات نصف نهائى دروى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل جدول مباريات الدور نصف النهائى من بطولة دورى سيدات السلة، والتى صعد لها فرق كل من سموحة والجزيرة والأهلى وسبورتنج.

ومن المقرر أن تقام المباريات بنظام الذهاب والعودة يومى الأحد والثلاثاء المقبلين، حيث يلتقى الأهلى مع سموحة، وسبورتنج مع الجزيرة.

وكانت اللجنة قد أعلنت إقامة المباريات بأحد ملاعب الإسكندرية ، بالإضافة لإقامة نصف نهائي دورى الرجال بالإسكندرية أيضا.

يقام الدور النهائى يومى 13 و 15 من نفس الشهر، وحال الحاجة إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل دورى السيدات ستقام يوم 16 من الشهر نفسه.