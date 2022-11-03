شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تصل زيمبابوى للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، صباح اليوم الخميس، البعثة المصرية للاسكواش برئاسة حسام رجب، إلى زيمبابوى، استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة أفريقيا للاسكواش، والتى تقام تحت رعاية الاتحاد الافريقى، فى الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر فى مدينة بولاوايو بمشاركة 15 دولة أفريقية.

وكانت آخر نسخة للبطولة عقدت فى 2013 فى ناميبيا، وجاءت أسماء البعثة الرسمية لمصر المشاركة فى البطولة من إداريين ولاعبين كالتالى:

الإداريين:

رئيساً للبعثة

- دكتور/حسام محمد جاد رجب

إدارى البعثة

- المهندسة/ أمنة أحمد ماجد الطرابلسى

مديراً فنياً للبعثة

- الكابتن/ محمد عثمان محمود زكى القيعى

اللاعبات:

- منة الله وليد حسن المندوه هدية

- نور محمد إبراهيم وجيه يوسف

- كنزى أيمن صابر سيد

اللاعبون :

- خالد محمد لبيب مصطفى

- سيف الدين ياسر مصطفى الشناوى

- ياسين أيمن شافعى خليل