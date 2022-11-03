وزير الرياضة يطلق المهرجان الرياضى للدراجات بمشاركة 1500 شاب من دول العالم

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القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المهرجان الرياضى للدراجات والذى نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بمشاركة 1500 شاب وفتاة من كل الدول المشاركة بمؤتمر الشباب فى نسخته الـ 17 للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من (2-4) نوفمبر الجارى بالمدينة الشبابية.

ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارتى الشباب والرياضة والبيئة، وتحت إشراف إدارة دائرة الشباب الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، وبدعم من الأمم المتحدة فى مصر، وعدد من المكاتب التابعة لها، كمكتب اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، منظمة الصحة العالمية، ومكتب اليونسكو، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة، مكتب متطوعى الأمم المتحدة، ومكتب الميثاق العالمى للأمم المتحدة بالشراكة المصرية، وبمشاركة 5 منظمات مصرية شبابية (you think green - اكتس – انفيروكس – الإمام - شباب بيحب مصر).

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تهتم بشكل كبير بإقامة العديد من الماراثونات الرياضية داخل الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن هذه الماراثونات باتت نهجاً متبعاً داخل تلك الأحداث، بما يرسخ لأهمية ممارسة الرياضة بجانب جميع الفعاليات، فى إطار الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة، والارتقاء بالصحة العامة، ضمن توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية الوزارة فى هذا الشأن.

حضر فعاليات المهرجان اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، عزه الدرى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، محمد فتحى مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، الدكتور عصام سراج الدين رئيس الوحدة الاقتصادية بمكتب وزير الشباب والرياضة.

ويعد مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COY17 أكبر وأهم حدث شبابى يساهم فى بناء القدرات والتدريب على السياسات لإعداد الشباب للمشاركة فى مؤتمر المناخ القادم، حيث يجمع الالاف من صناع التغيير من أكثر من 140 دولة ويعد أهم تجمع شبابى باعتباره قادر على توجيه موقف الشباب الرسمى بشكل مباشر فى مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، ومن المخرجات المهمة لـ CoY17 وثيقة السياسة العالمية التى صاغتها أصوات الشباب، من جميع دول العالم والتى سيتم أخذها فى الاعتبار خلال مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.