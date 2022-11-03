شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فهيم يحتفظ بمقعد نائب أول رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى لكمال الاجسام، بمنصب نائب أول رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام واللياقة البدنية والمدير التنفيذى للاتحاد الدولى للدورة السادسة على التوالى بالتزكية، ليحتفظ بهذا المنصب على أكثر من 203 دول حول العالم وهم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والذين لهم حق التصويت.

وأغلق الاتحاد الدولى لكمال الأجسام باب الترشح للانتخابات يوم 6 أغسطس الماضى وترشح خلالها الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الحالى على منصب الرئيس وترشح الدكتور عادل فهيم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى على منصب النائب الأول ليبقى كل منهم فى منصبه رسميا بعد فوزهم بهذه المناصب.

وتم تكريم الدكتور عادل فهيم بوسام أفضل إدارى على العالم هذا العام للمرة الـ12 على التوالي تكريما له على إنجازاته الذي حققها في عالم كمال الأجسام خلال العام الماضي ومسيرة حياته المشرفة وقد تسلم الوسام من الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ومن محافظ مدينة سانتا سوزانا على هامش اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت خلال بطولة العالم فى الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر في مدينة سانتا سوزانا - إسبانيا.