شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات اليد يتوجهن للسنغال الأحد للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب سيدات كرة اليد إلى السنغال يوم الأحمد المقبل من أجل المشاركة فى بطولة أفريقيا بعد العودة غدا الجمعة من التشيك.

وخسر منتخب سيدات اليد من التشيك أول أمس قبل مواجهة النرويج أمس وديا أيضا، على أن يلتقى اليوم أحد فرق فى ختام المنافسة.

وتوجه منتخب سيدات كرة اليد من إسبانيا إلى التشيك بعد الانتهاء من وديتى المنتخب الإسبانى.

وخسر منتخب مصر لسيدات كرة اليد من نظيره السويسرى بنتيجة 28 ـ 37 فى أولى مبارياته ببطولة إسبانيا الودية قبل الخسارة فى الودية الثانية.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للسيدات كلا من: رامى عبد اللطيف المدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ايمان مرجان مدير ادارى - دكتورة منة الله بدوى أخصائى علاج طبيعى - حازم حامد محلل أداء فنى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبات: أمينة عاطف - مى جمعة - يارا مختار - شيماء صبرى - شهد الشواربى - سهيلة خالد - فرح الشاذلى - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى أيمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - أمينة هشام - يارا هانى - مريم عمر - كنزى حاتم - تقى كامل.

وتضم مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة فى نسختها الـ25 للسيدات لكرة اليد كلا من:

المجموعة الأولى: منتخب أنجولا - منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب الرأس الاخضر - منتخب الجزائر.

المجموعة الثانية: منتخب تونس - منتخب الكونغو - منتخب غينيا - منتخب المغرب - منتخب مصر الوطنى.

المجموعة الثالثة: منتخب الكاميرون - منتخب السنغال - منتتخب مدغشقر - منتخب كوت ديفوار.