شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يمثلون التايكوندو فى بطولة العالم بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب التايكوندو للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمكسيك فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجارى.

ويقيم المنتخب معسكرا مغلقا بالمكسيك فى إطار الاستعداد للبطولة.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب قائمة اللاعبين وتضم كلا من مصطفى فرج وزن تحت 58 ك، أحمد وائل وزن تحت 63 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، رامى عيسى وزن تحت 74 ك، سيف عيسى وزن تحت 80 ك، أحمد راوى وزن تحت 87 ك، شهد سامى وزن تحت 49 ك، أشرقت نبيل وزن تحت 57 ك، آية شحاتة وزن تحت 67 ك، ميسون إيهاب وزن تحت 73 ك.

ويرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقهم أسامة سيد مدرب عام، محمد مجدى مدرب، أحمد الشباسى مدرب مساعد، قدرى المر أخصائى علاج طبيعى ومدحت إبراهيم معد نفسي.