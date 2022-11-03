شكرا لقرائتكم خبر عن مصابو الزمالك بين 6 أشهر والجاهزية.. تعرف على موقف المصابين ومدة الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الزمالك من العديد من الغيابات التى ضربت الفريق الأول لكرة القدم، والتى تحتاج إلى فترة علاج تختلف حسب حجم الإصابة التى تعرض لها اللاعبون فى الفترة الأخيرة.

ويفقد الزمالك خدمات 6 لاعبين خلال المباريات الأخيرة بسبب الإصابة، والتى حرمت البرتغالى جوسفالدو فيريرا من خدماتهم فى المباريات الأخيرة، ويحتاج اللاعبون لبعض الوقت للعودة مجددا للتدريبات الجماعية بشكل منتظم.

ونستعرض في التقرير التالى موقف المصابين ومدة غيابهم..

محمود حمدى الونش

ينتظر محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، إنهاء التأشيرات للسفر لإنجلترا لإجراء عملية فى الركبة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سموحة فى الدورى، والتى يغيب على إثرها 6 أشهر من أجل العودة مجددا لتدريبات القلعة البيضاء.

أحمد أبو الفتوح

يعانى أحمد أبو الفتوح من الإصابة بكسر فى وجه القدم وتم تركيب دعامة له، والتى تعرض لها أمام الأهلى فى مباراة السوبر التى أقيمت فى الإمارات، ويحتاج من أسبوعين لثلاثة للعودة مجددا لتدريبات الفريق، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمباريات بعد التوقف الحالى.

نبيل عماد دونجا

يخضع نبيل عماد دونجا حاليا لتدريبات تأهيلية بعد إجراء جراحة فى الركبة والعودة من قطر، وظهر لأول مرة فى تدريبات الزمالك فى الأيام الماضية، ويحتاج دونجا لأسبوعين من أجل الجاهزية والعودة للمباريات، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمباريات بعد التوقف الحالى.

إبراهيما نداى

يعانى السنغالى إبراهيما نداى من مزق فى العضلة الخلفية، وهى الإصابة التى تعرض لها أمام سموحة، ويحتاج لأسبوع واحد من أجل العودة لتدريبات الفريق مرة أخرى، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمباريات بعد التوقف الحالى.

محمد عبد الشافى

يعانى محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك من إجهاد عضلى حرمه من العودة بشكل منتظم مع الفريق، ولم يتحدد حتى الآن المدة التى سيغيبها عن الفريق ولكن بنسبة كبيرة سيكون جاهزا للمباريات بعد التوقف الحالي.

سامسون أكينيولا

تماثل البنينى سامسون أكينيولا من الإصابة التى تعرض لها خلال آخر مران للزمالك قبل مواجهة الأهلى الماضية، للشفاء وبدأ التدريبات البدنية للتجهيز للمباريات، وأصبح جاهزا للمباريات المقبلة.