شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحدد 25 نوفمبر موعدا للجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكاراتيه يوم 25 نوفمبر موعدا لعقد للاتحاد، لمناقشة عدة أمور مهمة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى للاتحاد.

ومن جانبهم خاطب مسئولو الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية من هيئات رياضية واخطارهم بالموعد المحدد.

وشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى تركيا وحققت خلالها البعثة المصرية المركز الثالث فى الترتيب العام للدول المشاركة فى البطولة، برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 6 برونزيات.

حقق الذهبيات كل من جنة على، و فاطمة سرور، و عبد الله على، بالإضافة على محمد أشرف، وفيما يخص الفضيات فتحققت عن طريق رحمة طلبة، و فريق الكاتا جماعى.

وتوج بالبرونزيات كل من جنى خميس، ونورهان سلامة، وكريم أحمد، وياسين سعد، ويوسف هانى بالإضافة إلى محمد صلاح.