شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مروان القماش الفتى الذهبى للسباحة يصنع التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت يوما بعد يوما مروان القماش بطل السباحة المصرى أنه الفتى الذهبى للعبة الذى يعزف جيدا طريق منصات التتويج و كتابة التاريخ ، خاصة فى ظل طموحه اللا محدود فى عالم اللعبة .

ويسعى القماش إلى حصد ميدالية أولمبية تسجل بأسمه فى التاريخ إستكمالا لسلسلة تألقه .

و اشاد الإتحاد الدولى للسباحة بالإنجاز الذى حققه مروان القماش لاعب المنتخب الوطنى فى منافسات بطولة العالم التي أقيمت فى كندا والتتويج بالميدالية الذهبية.

وتوج مروان القماش بالمركز الأول وذهبية منافسات سباق 800 م حرة في بطولة كأس العالم للسباحة (25م) فى الجولة الثانية والتى أقيمت فى مدينة تورنتو بكندا.

ونشر الاتحاد الدولى للسباحة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك باللغة الإنجليزية أن مروان القماش يصنع التاريخ.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مروان القماش فى الصور التالية :