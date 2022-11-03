شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يفرض غرامة 5 آلاف جنيه حال منع المحلل التقنى من تصوير المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر السماح وجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة 6 حكام فى كل مباريات الدورى بالموسم الجديد، ويكون من ضمن طاقم التحكيم 2 مراقبين، لكن فى بعض المباريات سيتواجد 4 مراقبين وفقا لرؤية الاتحاد.

وأدرج مسئولو اتحاد الكرة الطائرة اعتماد العقد الجديد ولائحة الحكام ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد المحدد لها شهر ديسمبر المقبل.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وخطة نشاط الموسم الجديد.